Opnieuw arrestaties om rellen binnenstad Groningen

Gecrashte helikopter Defensie uit het water voor de kust van Venezuela

9 september De NH90-helikopter van de marine die half juli bij Aruba in zee crashte, is gedeeltelijk weer boven water. De romp was richting de kust van Venezuela gedreven, maar is inmiddels aangekomen in de haven van Willemstad in Curaçao. Ook een staartstuk is geborgen.