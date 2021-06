Opnieuw aardbeving bij Groningse Loppersum, kracht van 2.3

Video Code oranje voor heel Nederland voorbij: twee zwaargewon­den en flink wat schade

1:27 Code oranje is voor heel Nederland weer voorbij, meldt het KNMI. In Groningen gold de waarschuwing nog als laatste, die werd vrijdagavond om 22.40 uur ingetrokken. Voor bijna het hele land had het weerinstituut een waarschuwing voor zware onweersbuien gegeven. Plaatselijk leidde het noodweer tot een aantal gewonden en flinke schade. De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) werden het zwaarst getroffen. In het Gelderse Oosterwolde waaiden vier elektriciteitsmasten om.