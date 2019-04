Opnieuw aanhouding voor aanslag op Telegraaf

Verdachte van in brand steken man Breda meldt zich bij politie

18:11 Een verdachte van het in brand steken van Ger van Zundert in Breda heeft zich bij de politie gemeld. De 49-jarige autohandelaar werd gisteren in zijn garagebox overvallen en vastgebonden in een stoel. Daarna werd hij in brand gestoken. Van Zundert overleed vanochtend aan zijn verwondingen, maar niet nadat hij nog een verklaring heeft kunnen afleggen.