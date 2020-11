Opmerkelijke vondst van politie: geen hennepplantage, maar kleine witlofkwekerij

Coronavirus LIVE | Meer dan 50.000 zorgmede­wer­kers kregen coronavi­rus, EU-deal over vaccin is rond

17:46 Meer dan 50.000 mensen die in de zorg werken, hebben het coronavirus opgelopen. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt. En de Europese Commissie gaat definitief over tot de aanschaf van 200 miljoen doses van het coronavaccin van Pfizer. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.