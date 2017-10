Oplichters kochten op meer plaatsen spullen via Marktplaats met nep-geld

Dat de twee hun oplichtingspraktijken vermoedelijk voortzetten, blijkt uit het verhaal van Yvonne Leenhouwers uit Lith. ,,Ik had net een nieuwe telefoon – een Samsung – maar die beviel niet. Dus heb ik hem te koop gezet. Compleet met virtual reality-bril. Ik vroeg er 600 euro voor. Belde een jongen op die het geld ervoor over had. Dong niet af of niks. Klonk zenuwachtig. Dus ik vertrouwde het al niet.’’



Woensdag stond hij voor de deur. In zijn eentje. Betaalde met twaalf briefjes van 50. Leenhouwers vroeg hem haar telefoon ter plekke te resetten om haar gegevens te wissen. Dat duurde even. Waarop een vriend zijn hoofd om de hoek van de deur stak en hem zei zich te haasten, omdat hij moest werken. De twee vertrokken. Met mobiel en bril, in een plastic tas. Maar Leenhouwers – die jarenlang in het casino heeft gewerkt – had door dat het geld vals was. Zij er achteraan. ,,Je maakt dat je me die tas teruggeeft, anders heb je een probleem, zei ik. Dan bel ik nu de politie. En verdraaid, ze gaven 'm terug.’’