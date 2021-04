Oplettende conducteur over redden vermist kalfje van spoor: ‘Pfoe, zo'n dier is best sterk’

Nabestaan­den boos: ‘Waarom is de moord op Toon nog steeds niet opgelost?’

9 april De nabestaanden van Toon Sweegers, de Eindhovenaar die in april 2018 op Den Bult in Eindhoven in zijn auto werd doodgeschoten, zijn zwaar teleurgesteld in het politie-onderzoek. ,,Wij horen al anderhalf jaar helemaal niets van hen. Waarom is die moord nog steeds niet opgelost?”