Opleiding ‘droning’ van Twents ROC valt in de smaak bij jong en oud

Woede bij politie om opheffen ‘misdaad­team’

5:50 Een rechercheteam van de Amsterdamse politie dat gespecialiseerd is in de aanpak van georganiseerde misdaad wordt als gevolg van een tekort aan politiemensen per eind december opgeheven. Met deze ingreep wil de politie ervoor zorgen dat er genoeg blauw op straat blijft in de hoofdstad.