'Opleiding chirurgie flink verkort met VR'

Het centrum Amsterdam Skills Centre for Health Sciences (ASC) is een samenwerking van het AMC en VUmc. Naar verwachting gaat het nieuwe internationale centrum over een jaar open. Vanaf dan kunnen daar jaarlijks zo'n 3000 artsen eenvoudige operaties oefenen zoals keizersnedes en knie-operaties. In de toekomst hoopt het centrum ook moeilijkere operaties zoals hartoperaties te kunnen aanbieden.



Hol vergelijkt het met vliegsimulaties bij pilotenopleidingen die veel tijd en brandstof besparen. Voor operatiesimulaties is geen menselijk weefsel nodig. Ook is het tijdbesparend want voor chirurgen in opleiding zijn nu niet iedere dag operaties waarop zij kunnen oefenen.



Het ASC wil daarnaast ook een opleiding tot basischirurg ontwikkelen voor ontwikkelingslanden. De 'verkorte tropenopleiding' zoals hoofd chirurgie van VUmc Jaap Bonjer het noemt, leert beginnende artsen uit bijvoorbeeld landen in Afrika eenvoudige operaties in één jaar.