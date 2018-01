Oplader iPhone 6 van Julide (12) ontploft in slaapkamer

Een medewerker van een installatiebedrijf mat na de ontploffing het elektriciteitsnet door. Daar zat niet het probleem. Rowenia legde contact met iparts4u.nl. Dat ontkende de lader te hebben geleverd. Dan had het Apple-logo erop gestaan, kreeg Rowenia te horen. „Ze hielden me voor de gek. Op hun site staat een afbeelding van de lader die ik kocht, zónder Apple-logo.”



Haar klacht, die ook aan de consumentenprogramma's Radar en Kassa is gemaild, is door deze krant voorgelegd aan de klantenafdeling van iparts4u.nl. In de reactie per e-mail houdt woordvoerder Jan Reijnders vol dat de ontplofte oplader niet door hen is geleverd. ,,Op de ontplofte stekker is aan de binnenzijde onder andere een heel ander logo zichtbaar", zo staat in de mail.