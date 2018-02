Opkoopregeling woningen Groningen donderdag officieel van start

Ook woningeigenaren zonder bijzondere omstandigheden kunnen zich, anders dan gedurende de proefperiode, aanmelden voor de opkoopregeling. Huizen moeten minimaal een jaar te koop hebben gestaan om in aanmerking te komen. Eigenaren die hun huis kwijt willen wegens gezondheidsredenen , een scheiding of door gezinsuitbreiding te klein wonen, krijgen voorrang. Voor de proef in 2016 kwamen bij de Nationaal Coördinator 179 aanmeldingen binnen. 90 daarvan voldeden aan de voorwaarden. Van deze 90 wisten 20 eigenaren hun woning zelf te verkopen . Na afloop van de proef bleven 9 woningen over. Die worden nu in de definitieve regeling meegenomen.

10 miljoen

Er is jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor het Koopinstrument, dat loopt tot en met 2020. Het geld voor de opkoopregeling is afkomstig van de NAM. Woningen die in aanmerking komen, worden opgekocht voor 95 procent van de taxatiewaarde. De Nationale ombudsman leverde in oktober vorig jaar stevige kritiek op de proef met het koopinstrument.



Ombudman Reinier van Zutphen vond de regeling oneerlijk en verweet de NCG gebrek aan transparantie. De kritiek van de ombudsman volgde na de klacht van een gezin dat zich meldde voor de regeling, maar werd uitgeloot. Die loting bestaat nu niet meer. De NCG heeft geen idee hoeveel eigenaren zich zullen aanmelden voor de regeling.



Naast de opkoopregeling bestaat ook een schadeprotocol. Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De afhandeling gaat buiten de NAM om. De overheid keert de schadevergoeding uit en verhaalt de kosten op de NAM.