Opkomst verkiezingen iets hoger dan vier jaar geleden

Dwight was wijkagent in Kanalenei­land en maakte een rap over de aanslag in Utrecht

17:15 Dwight van van de Vijver was wijkagent in Kanaleneiland, maakte een veel bekeken filmpje over etnisch profileren en stapte recent over naar de communicatieafdeling van de nationale politie in Den Haag. Maar Utrecht blijft zijn stad. En dus maakte hij naar aanleiding van de aanslag een ‘spoken word’ (gesproken rap) getiteld The Day After.