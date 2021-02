Opkomst ‘coronabeha’: lekker los en zonder beugel

De lockdown heeft allerlei bijzondere effecten op het menselijk gedrag maar één gevolg is wel echt apart: Nederlandse vrouwen schaffen sinds de pandemie ander ondergoed aan. Zo blijken ‘minder opgeprikte’ bh’s zonder vulling en beugel in tijden van thuiswerken opeens opvallend populair.

Onder andere lingerieketen Hunkemöller ziet een stijging in de verkoop van ‘beha’s die minder geconstrueerd zijn of opgebouwd zijn met extra zachte materialen’. Dan gaat het om ‘zachte naadloze tops en bralettes’ en ‘meer fashionable beha’s zonder beugel of cups’. Ook de zogeheten ‘wire free beha's’ van het eigen merk gaan hard.

Coronabeha

Volgens woordvoerder Eline Heeres is het allemaal niet zo vreemd. Vrouwen die niet op kantoor hoeven te verschijnen, dossen zich sowieso minder formeel uit en daar hoort blijkbaar ook ander ondergoed bij. ,,Er is door de lockdown en huidige thuiswerksituatie een duidelijke trend te zien; iedereen draagt meer comfortabele kleding.” Hunkemöller verkoopt op dit moment dus ook meer ‘makkelijk zittende loungekleding'.

De loszittende ‘coronabeha’ is niet de enige trend. Nederlanders kopen in lockdown volgens Heeres ook meer verleidelijk spul. ,,Er is een grote vraag ontstaan naar het echt sexy product: artikelen met mooie bandjes, spannende uitsnijdingen en fake leren afwerkingen.” Deze categorie ondergoed steeg met 200 procent in vergelijking met 2019.

Volledig scherm Model Doutzen Kroes, toen nog uithangbord van Hunkemöller, in 2016 in sexy lingerie. © Hunkemöller

Bij webwinkel Wehkamp zien ze precies dezelfde twee trends: relaxed ondergoed én decoratieve lingerie. Woordvoerder Jennita van Herrikhuijzen: ,,Wij zien overall net zo’n groei in ‘comfy’ merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger als in de meer geklede merken als Marie Jo en Prima Donna.”

Sweatshirts

Ook bij de internationale webwinkel Zalando zoeken klanten naar lekker zittend spul. Sarah Thomas: ,,Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar kochten klanten twee keer zoveel sweatshirts en sweatpants. Populairste merken zijn Adidas, Nike, Tommy Jeans en Even and Odd. Ook in de categorie sportkleding hebben we sinds het begin van de pandemie een sterke trend gezien en die zet door.”

Andere opmerkelijke verkoophit volgens Zalando: sokken. Thomas: ,,De verkoop daarvan is verdubbeld sinds de tijd voor de crisis.” Dan gaat het om het simpele soort van Nike en Adidas maar ook om de duurdere, aparte exemplaren van het Zweedse merk Happy Socks.

Volledig scherm Cadeauverpakking van het Zweedse merk Happy Socks. © -