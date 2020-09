Opiniepeiler Maurice de Hond publiceert in vooraanstaand medisch vakblad

videoOpiniepeiler Maurice de Hond maakt vandaag zijn debuut in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde . Samen met een longarts beschrijft hij in het belangrijkste medische vakblad van Nederland hoe het coronavirus zich ook via microdruppels verspreidt.

Vandaag publiceert de 72-jarige De Hond zijn eerste wetenschappelijke artikel over corona in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). Het artikel ‘Virustransmissie bij Covid-19: een rol voor de aerosol’ gaat over de rol van microdruppels bij de verspreiding van het coronavirus.

Eerste auteur is longarts en onderzoeker Hans in ’t Veen van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij is de eerste Nederlandse medicus die publiekelijk de invloed van aerosolen aan de orde stelde bij de verspreiding van het coronavirus. Opiniepeiler en sociaal geograaf Maurice de Hond, die uitgroeide tot het boegbeeld van de mensen die af willen van de 1,5 meterregels, is de tweede auteur. Ook ventilatie-expert Atze Boerstra schreef mee.

Het drietal betoogt dat de overheid geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vooral focust op virusoverdracht via direct contact. ,,Adviezen over het houden van 1,5 meter afstand en het consequent handen wassen zijn hier directe uitvloeiselen van. Hiermee wordt onzes inziens een derde wijze van virustransmissie sterk onderbelicht, namelijk via rond dwarrelende kleine deeltjes als micro-druppeltjes, aerosolen genaamd’’, waarschuwen zij.

Het debuut van de opiniepeiler in het wetenschappelijke tijdschrift is opmerkelijk. Maurice de Hond kreeg van experts, zoals arts-microbioloog Jan Kluytmans, het verwijt dat hij maar ‘een mening’ verkondigde. Ook werd gezegd dat hij als ‘anti-wetenschapper’ niet met experts in debat zou mogen.

Zo schreef hoofd communicatie van artsenfederatie KNMG Michel van Baal in het vakblad Adformatie bijvoorbeeld een betoog met als titel: ‘Waarom een tv-debat met Maurice de Hond over wetenschap zo’n slecht idee is’. Van Baal noemt het daarin zorgelijk dat de ‘anti-wetenschapper’ De Hond met hoogleraar Infectiepreventie en lid van het Outbreak Management Team, Andreas Voss, in debat ging bij het tv-programma Op1. ,,Ik vind dat zorgelijk, want Maurice de Hond is geen wetenschapper, maar eerder iemand die ik een anti-wetenschapper zou noemen. En net als met deeltjes en anti-deeltjes: als je die laat botsen, dan hou je niets over. Alleen schade’’, stelde Van Baal.

De Hond krijgt vaak het verwijt dat hij in wetenschappelijke literatuur vooral de beweringen selecteert die zijn stelling ondersteunen. Toch is er in de medische en wetenschappelijke wereld ook bijval voor De Hond. Zo stelde voorzitter van het Outbreak Management Team Jaap van Dissel dat ‘het prima is als iemand als Maurice de Hond ons scherp houdt’.

De Rotterdamse longarts Hans in ‘t Veen spreekt vol lof over De Hond: ,,Je kunt zeggen wat je wilt, maar Maurice de Hond weet heel veel van corona. Ik vind het imposant en indrukwekkend dat hij ergens zó induikt. Hij leest niet alleen heel veel wetenschappelijke artikelen, hij zoekt daar ook data bij om zijn bevindingen aan te toetsen en staat ervoor open als iets anders blijkt te zitten dan hij aanvankelijk dacht.’’

De opiniepeiler zocht maanden geleden contact met de longarts naar aanleiding van een uitzending over ventilatie op 8 mei van EenVandaag. De Hond: ,,Ik heb hem benaderd, omdat het de eerste medicus was die in de media zo nadrukkelijk de rol van aerosolen benadrukte.’’ In ‘t Veen: ,,Om 4.15 uur ‘s nachts stuurde hij mij een mail: ik heb de uitzending gezien en we moeten praten. Ik werd ‘s nachts wakker, zag dat bericht en heb hem meteen beantwoord. De volgende dag heb ik hem gebeld en sindsdien hebben we contact gehouden.’’

De Hond, die stelt dat microdruppels een hoofdrol spelen bij de verspreiding van het virus, is blij met zijn publicatie. ,,Op mijn website heb ik al 150 blogs geschreven die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het is mooi dat ik op mijn 72ste het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aan mijn publicaties toe kan voegen. Laat de critici die over de inhoud willen discussiëren maar komen.’’

