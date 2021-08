Opheffen coronaregels onderwijs volgens experts prematuur: ‘Nu daag je het virus maximaal uit’

Groeiende druk op laadpalen: gemiddeld bijna vijf auto's voor één openbare laadpaal

19 augustus De sterke groei van het aantal elektrische auto’s in Nederland zorgt voor meer druk op laadpunten. Vier jaar geleden was er nog gemiddeld 1,1 publieke laadpaal per elektrische auto, vorig jaar moest iedere laadpaal al gedeeld worden met 4,6 auto's.