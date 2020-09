Ophef rond officier van justitie die Akwasi ontsloeg van vervolging

Video Familiedra­ma in Heerde: 66-jarige vrouw gedood, zoon (45) aangehou­den

12 september Het dodelijke slachtoffer dat vannacht is aangetroffen in een huis in Heerde, blijkt de 66-jarige bewoonster. De politie heeft haar 45-jarige zoon aangehouden. ,,Het is een heel verdrietige en treurige zaak’’, zegt loco-burgemeester Yasemin Cegerek over dit familiedrama.