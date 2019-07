Ophef over rondslingerend nepwapen in graanveld

In het Duitse Bergen-Hohne is ophef ontstaan over een replica van een anti-tankwapen van het Nederlandse leger. Het ‘nepwapen’ stond uren langs de weg en was een object tijdens een wedstrijd voor verkenningseenheden.

Een voorbijganger stuitte op de levensechte replica van de zogenoemde Gill en zette een foto ervan op Twitter. ,,Mag ik dit houden? Het staat hier nu al uren onbeheerd. Schijnt geen flitspaal te zijn”, zet hij er gevat bij.

Als de raketwerper echt was geweest, had daarmee zelfs de zwaarst gepantserde tanks kunnen worden uitgeschakeld. Maar volgens woordvoerder Sjaak van Elten is dat niet het geval. Het gaat om een dummie die daar neer was gezet voor verkenningseenheden. Zij houden op dit moment een wedstrijd en moeten buiten het oefenterrein dit doel zien te spotten.

Van Elten betreurt dat er ophef over is ontstaan. ,,Maar het is juist niet de bedoeling dat er borden bij staan of een toezichthouder is, want dan maken we het heel makkelijk voor de verkenners. Het is juist van groot belang dat ze ook in een zo realistische omgeving kunnen oefenen en niet alleen op een afgezet terrein.” Overigens staat er in kleine letters op dat het om een oefenwapen gaat. Alleen is dat in het Nederlands.