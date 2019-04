Opgerold terreurplot: hebben de verdachten verklaard?

LIVE TWITTERVanochtend moeten zes verdachten van de grote Anhemse terreurgroep voor de rechter komen in een tussentijdse zitting. Wat hebben ze inmiddels zelf verklaard over hun plannen? Lees hieronder de tweets van verslaggever Cyril Rosman vanuit de rechtbank in Rotterdam.

De verdachten werden eind september tijdens een grote politieactie opgepakt: vier in een gehuurd busje bij een vakantiepark in Weert, drie anderen in Arnhem en omgeving. Ook in de regio Rotterdam, waar enkele verdachten sinds kort woonden, werden huiszoekingen gedaan. Een van de verdachten kwam vrij snel weer vrij, de andere zes moeten zich verantwoorden voor wat een voor Nederland ongekend groot terreurplot lijkt. Volgens justitie maakte de groep plannen om een grote aanslag te plegen op een evenement in Nederland, ze wilden dat doen met kalasjnikovs en bomgordels. Tegelijkertijd wilden ze op een andere plek een autobom laten ontploffen.

Infiltratie

Al snel na de aanhouding bleek dat de groep rond hoofdverdachte Hardi N. (34) in een val van de politie was getrapt. Geheime dienst AIVD tipte in het voorjaar van 2018 de politie dat N. een aanslag wilde gaan plegen. De politie zette een infiltratie-operatie op waarvan zelfs de advocaten van de verdachten zeggen dat ‘die goed in elkaar zat’. De val klapte eind september dicht. Vier verdachten kregen in een vakantiehuisje bij Weert wapens en bomgordels van een wapenhandelaar overhandigd. Toen ze het vakantiepark verlieten werden ze gearresteerd. De wapenhandelaar en een contactpersoon bleken politie-infiltranten, de wapens onklaar gemaakt. Het vakantiehuisje was volgehangen met microfoons en camera’s: op de beelden is te zien hoe de verdachten de bomvesten omhangen en de geweren vasthouden. Ook woningen, wagens en telefoons van de verdachten werden al een tijd afgeluisterd.

Tijdens een eerste pro forma zitting in januari ging het vooral over die infiltratiepoging, de advocaten van de verdachten zullen de verdediging voeren dat hun cliënten zijn uitgelokt door de politie, of al eerder door de AIVD. Tijdens die zitting ging het nog niet over de verklaringen die de verdachten zelf hebben gedaan, er waren ook maar drie van de zes verdachten aanwezig. Mogelijk wordt er vandaag iets meer bekend of en zo ja wat zij verklaard hebben.

Een still uit camerabeelden van de politie legt een inval vast in een van de woningen van een verdachte op 27 september.

De 3 verdachten die bij de eerste zitting aanwezig waren, hoofdverdachte Hardi N. was toen niet aanwezig:

Murat M.,

Nadeem S.,