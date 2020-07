Opgepakte boerenvoorman Thijs Wieggers: ‘Er is een oerkracht losgekomen’

Zijn telefoon piept onophoudelijk. Het zijn berichten over het massaprotest van ruim duizend boeren in Assen, woensdag. Wieggers schiet meteen in de actiestand. ,,Als het moet ga ik ook. Dan stap ik op de trekker”, zegt Wieggers. ,,Maar eerst de koeien voeren.”



Is het nog wel leuk om boer te zijn?

,,Het is fantastisch. De afwisseling in het werk is mooi, de ene dag ben je gras aan het inkuilen, de andere ben je de hele dag in de stal. Het werken met dieren en de natuur is geweldig om te doen. Maar de ontzettende regeldruk vanuit de overheid en het verdienmodel, dat is natuurlijk totaal níet leuk.”