Opgepakte boeren online voor rechter: te gevaarlijk om ze te vervoeren

Moord op Nederlan­der in Spanje: vijf mensen vast, slachtof­fer vermoede­lijk Utrechtse drugsdea­ler

Vijf mensen zijn opgepakt voor de moord op een Nederlander begin dit jaar in Spanje. Het lichaam van het slachtoffer werd in januari gevonden in de buurt van Chiclana de la Frontera, niet ver van de stad Cádiz.

29 juni