Operazangeres staat plots op vrijmarkt in Goffertpark in Nijmegen, maar bijna niemand herkent haar

Valt het iemand op dat het 19-jarige meisje dat daar O’mio Babbino Caro en Nessun Dorma staat te zingen hetzelfde meisje is dat er in 2012 ook stond, begeleid door haar broer Fincent op de viool? Dat ze na nog een Koninginnedag in 2013 de grote winnaar werd van Holland's got Talent? De 9-jarige blies toen iedereen weg met haar operastem.

Wereldnieuws werd ze. Ze stond daarna met André Rieu voor 10.000 mensen op Het Vrijthof in Maastricht. In Zuid-Afrika, waar ze in 2017 naartoe emigreerde met haar moeder, zingt ze nu twee- of driewekelijks in volle concertzalen. Soms in een arena. Ook in Nederland geeft ze nog tweemaal per jaar meerdere concerten. Maar in het Nijmeegse Goffertpark blijft vandaag slechts een handjevol mensen staan luisteren.

,,Een déjà vu", blijft Amira maar zeggen als ze samen met haar vader en moeder richting de kleine rotonde voor het Openluchttheater loopt. Tegen de grote stroom vrijmarktbezoekers in, voorbij kleedjes met serviesgoed, pannen, rolschaatsen en boeken. Elpees, kolomboren, kleren en hamsterkooien.

Zingen in plaats van cupcakes verkopen

Het is een trip down memory lane. De plek waar het elf jaar geleden allemaal begon. ,,Toen ik heel klein was, was Koninginnedag een mooie dag voor kinderen om muziek te maken, hun talenten te ontdekken. Die dag was een grote motivator voor mij.”

Vader Gerrit en haar broer maakten muziek. ,,Ik wilde daar deel van zijn. Ik dacht: ik zit hier maar cupcakes te verkopen.” Maar de tijd om een muziekinstrument leren vóór de volgende Koninginnedag leek te krap. En dus ging ze zingen. En zo kwam het.

45 euro haalden ze elf jaar geleden op, weet moeder Frieda nog. ,,We waren er maar een half uurtje, gingen daarna weer verder. Snel verdiend was dat.” Hoeveel dat het jaar daarna was weet ze niet meer. ,,Genoeg om een trampoline van te kopen”, zegt Amira stralend. ,,Dat weet ik nog wel. Het was een hele grote.”

Tijdens haar twee nummers lopen mensen langs. Sommigen kijken op, een enkeling pakt zijn mobiel om te filmen. Een hond staat argeloos te wachten tot zijn baasje achter de wereldster een prulletje koopt.

Oranje kleed

Jennifer van der Schaft staat precies daar haar zolder leeg te verkopen vanaf een oranje kleed. Dat dat meisje prachtig zong en een mooie rok met roosjes aan had, zag ze wel. Maar haar herkennen? ,,Nee. Maar ik kijk ook geen tv. En in 2013 was ik zelf 17, toen was ik met andere dingen bezig. Maar leuk om te horen was het wel.” Dat vindt ook haar overbuurvrouw midden op de rotonde. ,,Het is niet mijn genre en ik kijk ook geen Holland's got Talent. Maar ze zong wel prachtig.”

In de Goffert blijft, als Amira alles weer heeft ingepakt en is vertrokken, alles als vanouds. De mooiste koopjes zijn weg, de kleedjes liggen nog vol. En bij de eetkraampjes staan lange rijen.