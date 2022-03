Openbaar Ministerie: vaker vervolging om opruiing en belediging

Het OM geeft ook aan dat het vaker uit de hand liep, naast de avondklokrellen in januari vorig jaar in Eindhoven en de rellen in Rotterdam na een protest tegen het coronabeleid in november vorig jaar. Meer dan 1200 mensen werden aangemerkt als verdachte vanwege verzet tegen de politie en 1046 wegens mishandeling. Het aantal zware mishandelingszaken verdubbelde daarbij in twee jaar tot 134, aldus het OM, en het aantal verdenkingen van openlijke geweldpleging verdubbelde tot 131. In de meeste gevallen richtte de agressie zich op de politie, bijzondere opsporingsambtenaren of andere ambtsdragers. In Den Haag was de stijging het hoogst; 40 procent meer dan voor de coronapandemie in 2019.