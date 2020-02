Openbaar Ministerie start onderzoek naar discriminerend coronalied

video Zeldzame jonge otter heeft ring van zwerfafval om nek: ‘Nog maar de vraag of hij dit overleeft’

11:06 Er zwemt een otter met een plastic ring om zijn nek in de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland. Dat blijkt uit beelden die zijn gemaakt met een wildcamera van Natuurmonumenten. De ring is hoogstwaarschijnlijk zwerfafval, waar de nog jonge otter onwetend doorheen is gezwommen. Boswachters maken zich grote zorgen omdat het dier in de ring kan stikken als hij gaat groeien.