'Openbaar Ministerie onttrok zich in proces Passage aan de wet'

'Duitse dienst was gewaar­schuwd voor aanslagple­ger Amsterdam CS'

15:48 De Duitse geheime dienst had waarschuwende signalen doorgekregen over Jawed S., de 19-jarige Afghaan die vrijdag twee Amerikaanse toeristen neerstak op station Amsterdam Centraal. In februari merkte een medewerker van het district Mainz-Bingen veranderingen op in zijn gedrag. Ook liet hij zijn baard groeien.