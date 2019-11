Openbaar Ministerie: advocaat Philippe Schol beschoten om kwestie in Nederland

Officier weer­spreekt getuigenis in zaak-Poch: ‘Niet gesproken over hoger Nederlands belang’

11:59 Officier van justitie Guus Schram ontkent dat hij ooit iets heeft gezegd over een belang van het koninklijk huis in het kader van de zaak-Julio Poch. Hij sprak vandaag als getuige tegen dat hij uitlatingen daarover heeft gedaan tegen oud-directeur van Transavia Michiel Meijer, in een gesprek in 2010.