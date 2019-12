Open haard aan op pakjesavond? Vijf vragen over het stookalert

1) Hangt er een boete boven je hoofd als je tóch de houtkachel aansteekt?

Nee, absoluut niet. Zie het als een gladheidswaarschuwing van het KNMI als het vriest en sneeuwt, zegt Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Dat weet je dat je moet uitkijken. Dat is bij het stookalert ook zo: als de luchtkwaliteit slecht is of de weersomstandigheden ongunstig zijn - bijvoorbeeld omdat er weinig wind is en er een dunne onderste luchtlaag is - blijft de rook hangen en dat geeft overlast. Het stookalert wordt uitgegeven als de helft van een provincie minimaal zes uur lang met deze omstandigheden te kampen gaat hebben. We adviseren om op zo’n dag het vuur uit te laten, maar het is geen verbod.”