Op zoek naar ontsnapte ‘treitercrimineel’ Gheiybe: online makkelijk te vinden, maar moeilijk te pakken

‘Hallo, ik ben Shahin Gheiybe. Degene die al jaren door de politie wordt gezocht.’ Met die woorden begint de Iraans-Nederlandse crimineel deze maand een filmpje dat justitie tot het uiterste tergt. De crimineel die slechts een fractie van zijn 13-jarige celstraf uitzat, zegt binnenkort zijn verhaal te willen vertellen. Maar eerst geniet hij nog even van zijn vrijheid, meldt hij fijntjes.

Hoe dat eruitziet blijkt uit vele filmpjes en foto’s die hij op social media plaatst. Shahin die poseert op een tank, bij een standbeeld, in de tuin van een luxe villa. In november 2018 zien we hem in zijn rode sportauto stappen. Hij trapt het gaspedaal in en scheurt ervandoor.

Alweer verdwijnt zijn gestalte in de verte, ongrijpbaar, net zoals in 2011, toen de Iraniër uit Rosmalen uit de koepelgevangenis in Breda verdween. Hij veinsde pijnklachten, die in het ziekenhuis waar hij naartoe werd gebracht als sneeuw voor de zon verdwenen. Gheiybe zette het op een rennen.

Volledig scherm De ontsnapte Shahin Gheiybe plaats veel foto's op Instagram: vanuit Iran. © privé Henk van Ess, een van de onderzoekers van Bellingcat, gespecialiseerd in het online achterhalen van locaties, bekijkt samen met deze krant de beelden. Wat valt er te weten te komen over het leven dat hij leidt, sinds hij de straf voor de poging tot moord op twee mannen en het stelen van hun geld wist te ontlopen?



Ten eerste: dat leven ziet er goed uit. Ook in het filmpje dat in november 2018 wordt opgenomen. Bellingcat traceert de locatie. Gheiybe verblijft op het eiland Kish, blijkt al snel uit een foto van een standbeeld dat hij post. Kish is het ‘Het Dubai van Iran’, aldus een reisjournalist op internet. Overal luxe, overal kitsch. ‘Alleen jammer van dat alcohol- en bikiniverbod.’

De opnames die Gheiybe plaatst zijn gemaakt bij het Eram Hotel, blijkt uit een vergelijking met andere beelden op internet. Hier is ook de knalrode Chevrolet Camaro uit 2012 of ouder te huur, waarin Gheiybe wegscheurt. Hij heeft de auto waarschijnlijk gehuurd op dezelfde plek waar ook de hotelkamers aan de man worden gebracht.

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Volledig scherm Het standbeeld (van een visser) waarvan Gheiybe een foto op zijn instagram plaatst, blijkt via een online image-search al snel te herleiden naar het Iraanse vakantie-eiland Kish. © privé

Volledig scherm De rode, gehuurde sportwagen heeft ook een nummerbord van het eiland Kish. © privé

Volledig scherm Een foto waarop Gheiybe, in februari, poseert op een tank. © privé

Messenhandel

De voortvluchtige crimineel houdt zich ook bezig met minder onschuldige zaken. Uit zijn posts blijkt dat hij bij een Iraanse messenhandel een wapen wil kopen. Hij zegt: ‘Hi, I want this knife. Can you send me?’ Oftewel: ‘Ik wil dit mes, kun je het opsturen?’ Het mes kost zo’n 15 dollar. Op 22 oktober vorig jaar houdt hij een ander mes voor de lens van zijn camera, een ‘fighting knife’.

Ook het verblijf van Gheiybe in Teheran blijkt goed traceerbaar, dankzij de iPhone die hij gebruikt. Dat geldt minder voor de villa die hij in aanbouw lijkt te hebben. Maar foto’s duiden erop dat hij ergens in Iran zijn intrek neemt.

(Lees verder onder de afbeeldingen)

Volledig scherm © privé

Volledig scherm Eind oktober post hij deze foto op instagram. © privé

Quote We hopen dat hij een fout maakt, waardoor we hem kunnen pakken Politiewoordvoerder

Geen wonder dat de gemiddelde politieman zijn ‘tanden in het bureau zet’, wanneer hij wordt geconfronteerd met de gangen van Gheiybe, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. De crimineel is zo dichtbij, maar tegelijkertijd zo ver weg. De politie sluit niet uit dat de man nog steeds Nederland bezoekt, omdat hier familie woont waarmee hij een sterke band heeft.

Dat die familie zegt niet te weten waar Gheiybe verblijft, vindt de politie ongeloofwaardig. De politie vermoedt dat Gheiybe bij zijn ontsnapping hulp kreeg van zijn familie. Het is waarschijnlijk dat ze hem nog altijd helpen. Deze maand werden nog invallen gedaan in huizen in Almere en Eemnes.

Maar Gheiybe was er niet. ,,We hopen dat hij mede door die invallen gaat bewegen’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dat hij een fout maakt waardoor we hem kunnen pakken.’’ Tegelijkertijd benadrukt hij dat het moeilijk zaken doen is met een land zoals Iran, waarmee geen uitwisselingsverdrag is.

‘Iran is geen vrijplaats’

Toch zegt historicus en Irandeskundige Peyman Jafari dat Iran zeker geen vrijplaats voor criminelen is. ,,Voor zover ik weet probeert Iran wel aan internationale verplichtingen te voldoen. Maar het is een groot land met 20 miljoen mensen. Een inwoner kan daar uit beeld blijven, de bureaucratie is nog niet zo vergevorderd als hier.’’

Extra probleem voor de politie is dat de politieke betrekkingen tussen Iran en Nederland inmiddels tot het nulpunt zijn gedaald. Minister Blok zei begin dit jaar openlijk dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran achter twee liquidaties in Nederland zit, op vijanden van het regime. Het afgelopen weekend was de Iraanse ambassade niet bereikbaar voor commentaar.

Ondertussen leeft Gheiybe zijn goede leven. De afgelopen tijd gaf hij zelfs interviews aan Nederlandse media, waarin hij onder meer vertelt dat de rechter die hem veroordeelde het allemaal verkeerd heeft begrepen en dat zijn straf veel te zwaar uitviel. Er zijn nota bene moordenaars die minder krijgen dan hij.