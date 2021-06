Op zoek naar een reanimatiecursus, dankzij een voetbalwedstrijd die mij vooraf oninteressant leek

We hadden nog geen minuut van het EK gezien, want wij zijn van die neppers die alleen de wedstrijden van Oranje kijken. Turkije-Italië? Denemarken-Finland? Lekker belangrijk.



In plaats daarvan zaten we na het eten nog wat te praten aan de keukentafel. Over de kinderen, het werk en hoe Pieter Omtzigt weggepest is door zijn CDA. Toen kreeg ik een appje van ons mam: ‘reanimatie op het veld, oud-speler van Ajax’, stond er. Ik zette de tv aan.