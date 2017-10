Op zoek naar een nieuwe kat? Catinder helpt

Erik Kross, ook weleens The Catfather genoemd, is de bedenker van de nieuwe app die vanaf vandaag in de verschillende appstores te vinden is. ,,We hebben tot vannacht drie uur aan die app gewerkt. Het was echt een gekkenhuis'', vertelt Kross die vanmiddag met een kattenpak aan in het centrum van Amsterdam staat om aandacht te vragen voor Catinder.



Op Catinder staan al zo'n 750 poezen en katers. Van knappe kitten tot bejaarde bankkat: de dieren wonen nu allemaal in een asiel van de Dierenbescherming totdat ze een nieuw adresje krijgen. Kross: ,,We wilden iets leuks doen voor dierendag en bedachten dat er genoeg katten nog in een asiel zitten. Mensen kunnen zo heel rustig zien welke poezen en katers er zijn en dan contact opnemen met het asiel als ze interesse hebben.''



Ook de Dierenbescherming is dolblij met de samenwerking met Catopia. ,,Elke hulp die we krijgen bij het goed herplaatsen van katten is welkom'', aldus woordvoerder Niels Dorland. ,,In onze asiels zitten meer dan 13.000 katten. Zeker na de zomer hebben we er veel, omdat er dan veel nestjes met kittens bijkomen.''