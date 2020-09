Op zoek naar de oorzaak van een brand: een zwarte V verraadt de brandhaard

Van twee stoelen is alleen het geraamte nog over. De televisie lijkt weggesmolten, de muren zijn grotendeels zwart. En er ligt een langwerpig voorwerp met een verdikking aan het uiteinde, ook helemaal zwart. Een onherkenbaar voorwerp voor de leek.



,,Dat zal wel een krultang zijn geweest”, zegt Wim Beunk, forensisch rechercheur bij de politie Oost-Nederland, terwijl hij net een minuut in een afgebrande kamer staat. ,,Klopt”, antwoordt brandonderzoeker Folkert van der Ploeg.



Die afgebrande kamer - verderop in dit verhaal kun je er zelf in ‘rondlopen’ - is onderdeel van een testlocatie van de brandweer in Oost-Nederland: de Twente Safety Campus. Hier worden kamers ingericht en vervolgens in brand gestoken en geblust. Hoe gedraagt vuur zich? Wat zeggen de roetpatronen op de muur? En welke rol speelt een opvallende V-vorm in brandonderzoeken?