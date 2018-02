'Op veel plaatsen in Nederland ligt dinsdag een schitterende ijsvloer'

Eind dit weekend gaat het 's nachts streng vriezen. In de middag ligt de temperatuur rond het vriespunt. ,,Door de wind voelt het erg koud aan", stelt Severin, die op de waddeneilanden hevige sneeuwbuien verwacht. ,,Vanaf woensdag ligt er een laagje van 10 tot 15 centimeter."



De temperaturen dalen komende week naar -10. Het ijs wordt dik genoeg voor uitgebreide schaatspret door het hele land. ,,Van het oosten tot in Brabant, overal kan op natuurijs worden geschaatst", vertelt de weerman. In het oosten verwacht Severin de dikste ijslaag. ,,Een centimeter of 7 à 8 zit er zeker in."



De ervaring leert dat op plaatsen waar het waait, schaatsen wat moeilijker wordt. Severin: ,,We krijgen ook te maken met een stevige wind. Op enkele plaatsen blijft het ijs daardoor dun. Er zal dus niet op alle kanalen en plassen geschaatst kunnen worden, maar op ijsbanen en weilanden gaat het lukken."