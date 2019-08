Op vakantie steeds duurder: prijs vliegtickets in 9 jaar 40 procent omhoog

Een woordvoerder van het CBS bevestigt de cijfers van de FOD Economie tegenover RTL, dat er als eerste over berichtte. De prijzen voor personenvervoer door de lucht blijken in de periode 2010-2018 in België met iets meer dan 29 procent te zijn gestegen. In Duitsland was dat ruim 21 procent en in Frankrijk bleven de ticketprijzen nagenoeg gelijk.