Op straat overleden politiepaard Undercover (17) was kerngezond

Hij sluit niet uit dat het paard een plekje krijgt in de fotogalerij in de stal. In die wall of fame is ruimte voor politiepaarden die bijzondere waarde hebben gehad voor de bereden politie. Het karkas is afgevoerd naar een destructiebedrijf.



De ruiter is overigens gewoon aan het werk, laat de woordvoerder weten. ,,De aanwezigheid op de stal is dagelijks werk. Bovendien kan ze ook rijden op het paard van een ander. Dat gebeurt ook als het paard bijvoorbeeld ziek of geblesseerd is.’’



Het komt volgens hem weinig voor dat een politiepaard tijdens een inzet de dood vindt. ,,Een keer eerder is een paard tijdens een oefening overleden’’, weet hij. ,,Maar volgens de dierenarts was er niets dat er op wees dat dit Undercover zou treffen. Het had net zo goed op stal of in de bak kunnen gebeuren.’’