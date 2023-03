Op pad met protesterende boeren: ‘Nederland moet weten hoe radeloos wij zijn’

met video Dit kunstwerk bezorgt mensen een nat pak: ‘Het lijkt gravel, maar dat is het niet’

Het lijken scenes uit een hilarische homevideo, maar in Utrecht is het realiteit. De afgelopen maanden haalden verschillende voetgangers op een bedrijventerrein een nat pak door pardoes een waterbak in te stappen. De gemeente heeft inmiddels besloten om een waarschuwingsbord neer te zetten. Wat is hier aan de hand?