Op ene school zijn alle leerlingen er weer, op andere ontbreekt de helft

Er zijn grote verschillen in opkomst van leerlingen op basisscholen. Terwijl in sommige klassen alle kinderen zijn gekomen, ontbreekt in andere bijna de helft.

Voor de start waren er bijvoorbeeld drie ouders van basisschool De Globe in Amsterdam die hun kinderen afwezig hadden gemeld. Maar na twee schooldagen blijkt dat 20 tot 30 procent van de leerlingen is thuisgebleven. ,,Dat is zorgelijk. We zijn druk aan het bellen met ouders", zegt directeur Lotte Hidding. Er blijven leerlingen thuis omdat ze kwetsbare familieleden hebben, maar het gebeurt ook uit angst voor het coronavirus.

Bovendien zijn de klassen waarvan de leerkrachten niet live aanwezig zijn bovengemiddeld leeg. Hidding: ,,In een aantal groepen zijn maar drie van de pak ‘m beet dertien kinderen gekomen. Ik snap dat ouders denken: wat gaan ze doen als de leerkracht er niet eens is. Maar tegen hen zou ik toch willen zeggen dat het belangrijk is dat de leerlingen weer samen kunnen zijn. Als ze iets niet snappen, kunnen ze elkaar om hulp vragen of de begeleider die er wél zit. Er is structuur en ritme in de klas.”

Kwetsbare leerlingen

Tegelijkertijd zijn er juist basisscholen die alle leerlingen weer in de klassen zien. In sommige groepen is er geen enkele afmelding, in andere misschien één of twee. Basisschool De Cirkel in Uden mist slechts twee leerlingen. ,,Die kinderen zijn allebei kwetsbaar en blijven thuis", weet directeur Anke van der Lee. Een andere leerling met een kwetsbare ouder is wél gekomen. ,,We hebben goed uitgelegd welke maatregelen we hebben getroffen en kijken hoe het gaat. Elke ouder mag zijn eigen afweging maken, maar we hebben er verder geen reacties meer op gehad.”

De grote verschillen ziet het Rotterdamse schoolbestuur RVKO zelfs bij de eigen basisscholen. Er zijn locaties waar slechts een handjevol leerlingen ontbreekt, maar er is ook een school waar 120 van de ongeveer 700 kinderen niet zijn gekomen. ,,Dat zijn er veel meer dan we hadden verwacht", zegt bovenschools manager Peter van Deursen. ,,We horen van ouders dat er veel angst is voor besmetting. Ondanks alle getroffen maatregelen durven ze het niet aan om de kinderen naar school te sturen.” De scholen bellen alle ouders en hopen hen gerust te stellen. ,,Veel ouders zeggen dat ze het even aankijken. Ze moeten vertrouwen krijgen via anderen of doordat er over twee weken geen piek in het aantal besmettingen is.”

Dat er zulke grote verschillen bestaan, lijkt te komen doordat ouders op sommige plekken met elkaar hebben gepraat over de heropening van de basisscholen. ,,Dat kan bijna niet anders. We hebben overal scholen en het is niet zo dat er meer afwezigen zijn op een bepaald type school", constateert Van Deursen.

Overigens zijn er ook al kinderen die thuis moeten blijven, omdat ze verkouden zijn. Basisscholen hopen dat het aantal aanwezige leerlingen de komende weken verder toeneemt als ouders voldoende vertrouwen hebben in de voorzorgsmaatregelen.