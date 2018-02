'Op diverse plaatsen in Nederland ligt dinsdag een schitterende ijsvloer'

Nieuwsuur publiceert niet om (staats)geheim

23 februari Nieuwsuur stelt de publicatie van een verhaal uit op verzoek van defensieminister Ank Bijleveld, omdat mensenlevens in gevaar zouden worden gebracht bij uitzending. Het actualiteitenprogramma deed onderzoek naar aanleiding van recente uitspraken van militair Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007.