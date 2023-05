Op dit terras wil niemand meer zitten door non-stop lawaai: ‘Je kan elkaar nauwelijks verstaan’

Gemeentebe­stuur Den Haag houdt deuren nog dicht voor De Mos na vrijspraak

Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in de coalitie in de gemeente Den Haag. De oud-wethouder, die de grootste partij in de gemeenteraad leidt, werd onlangs volledig vrijgesproken van corruptie en wil nu opgenomen worden in het college van B en W. De coalitiepartijen zeggen dat ze best bereid zijn om koffie of thee met hem te drinken, maar verder houden ze de deur dicht.