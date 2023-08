Op deze nieuwe manier worden automobilisten opgelicht: ‘Moest 800 euro betalen’

Zo weet hospice­vrij­wil­li­ger Rijmie (79) wanneer iemand gaat overlijden: ‘Niemand mag alleen sterven’

,,Mijn overtuiging is dat een mens niet alleen mag sterven. Dat was en is mijn drive.’’ Dat zegt Rijmie de Jong, die als vrijwilliger in het hospice in IJsselstein werkt en vele ‘gasten’ afscheid zag nemen van het leven. Dit is wat zij leerde over sterven en de dood.