Op de rode loper van het sportgala is de glitterjurk weer hélemaal terug

De glitterjurk was vandaag op het jaarlijkse sportgala niet weg te slaan van de rode loper. Vooral de voetbaldames blonken er in uit, met Shanice van de Sanden als absolute hoogtepunt. Van alle kanten riepen de fotografen of ze als-je-blieft een rondje wilde draaien.

Shanice was niet de enige: Teamgenoot Jackie Groenen, de vriendin van Lars Boom, de zusjes Wever, allemaal waren ze in glitterpak. Rico Verhoeven sloeg de glitter dit jaar over, maar de smoking die hij aanhad was er duidelijk niet met een standaard maatje. Het past allemaal nét. De kickbockser vind het mooi om op het gala te zijn. ,,Alle topsport is een topprestatie, ik ben echt trots op de Nederlandse sport." De komende tijd gaat hij 'een beetje ontspannen'. Komende week komt zijn nieuwe fitnessapp uit. Rico hoopt daarmee 'de personal trainer van heel Nederland' te worden.

Erica Terspra, misschien wel de vrouw die het állertrotst is op de Nederlandse sport, is zoals gebruikelijk ook weer van de partij. Ze valt wat in het niet naast de vriendin van Lars Boom (ook in glitterjurk), maar uit het veld laat ze zich niet slaan. Ze kijkt erg uit naar de uitreiking.

Stempel

Volledig scherm Marit Bouwmeester en Dafne Schippers © Pim Ras Fotografie Voor Marit Bouwmeester was het het afgelopen jaar vooral zaak om haar stempel op haar sport te drukken. ,,En dat is goed gelukt." De kroon zou natuurlijk zijn als zij vanavond sportvrouw van het jaar wordt. ,Maar de concurrentie is moordend, weet ze. ,,Anna en Dafne, die hebben allebei zo'n bijzondere prestaties geleverd. Het is een mooi rijtje om in te staan." Bouwmeester, in het zwart kant, ging voor de aanwezige pers nog even op de foto met Dafne Schippers. De twee olympische sportvrouwen zullen elkaar nog wel vaker gaan tegenkomen. Schippers zelf is dit jaar alleen naar Amsterdam getogen. Haar relatie met dj Nicky Romero liep dit jaar op de klippen, en dus is ze in haar uppie. Het sportgala komt haar niet altijd goed uit, maar ze is er toch. ,,Het is ook respect naar de andere sporters toe. Maar morgenochtend moet er gewoon weer worden getraind, dus ik doe het rustig aan." Dat ze dit jaar genomineerd is, blijft voor haar een enorme eer. ,,Het is altijd bijzonder om hier te zijn hoor."

Afterparty

Ook handbalster Yvette Broch is van de partij. De enorme teleurstelling bij het verlies op het WK Handbal lijkt te zijn vergeten. Samen met haar vriend vindt ze het leuk om hier aanwezig te zijn, maar het gaat haar ook wel om het leuke feestje dat bij het sportgala hoort. ,,We slaan die afterparty niet over!" Dit jaar is Yvette in een zwart met zalmkleurig broekpak. ,,Vorig jaar een jurk, nu in een pak. Weer eens wat anders."

Op de valreep verschijnt ook Yuri van Gelder nog op de rode loper. Vorig jaar liet hij verstek gaan, naar eigen zeggen omdat 'er iets anders tussen kwam', maar het debacle van Rio stond hem toen misschien nog iets te vers op het netvlies. Dit jaar is hij vol goede moed, en heeft hij zin om al zijn collega's weer te zien. Hij kijkt uit naar komend jaar, want van opgeven is geen sprake, zegt hij stellig.

'Turnpakjes'

De zusjes Wever zijn dit jaar in een matchende outfit, ontworpen door Addy van den Krommenacker. De jurk is uitgezocht door Lieke, want Sanne had het dit jaar te druk om mee te gaan. ,,Gelukkig weet Addy mijn maten!", aldus Sanne die al eerder creaties van de ontwerper droeg. Wat betreft de kledingkeuze van haar zus vertrouwd ze Lieke volledig. ,,Zij weet precies wat ik leuk vind." De jurken van de vrouwen vielen vooral in de smaak omdat ze wel wat weghebben van een turnpakje. ,,En dat past natuurlijk wel bij ons." Dat de zusjes hier weer met het hele gezin zijn, blijft bijzonder. ,,Vorig jaar was er natuurlijk veel spanning omdat we genomineerd waren", vertelt Lieke. ,,Dit jaar is het dus wat relaxter. Maar we hebben er echt naar uit gekeken. Het is heel leuk om hier samen te zijn."