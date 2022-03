Op de Oekraïense school in Voorburg vechten ze op hun eigen manier mee tegen de Russen

Langs de A2 Hond Sita stierf na aanval op omstreden opvang: ‘Ze is gruwelijk te grazen genomen’

‘Als het mijn hond was, dan zou ik haar een spuitje geven.’ Dat zei de dierenarts tegen Petra Gerritsen (55) nadat haar hond Sita vreselijk was gebeten bij een hondenopvang in Nieuwer ter Aa. Bij die opvang ontsnapten eerder al zeker vijf honden, die de dood vonden op de A2. Ook Sita stierf. Dit is het verhaal van haar eigenaar, die pleit voor acute maatregelen en een meldpunt.

19 maart