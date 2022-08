Op de miljoenensnelweg in de Rotterdamse haven is het doodstil: ‘Duurste skeelerbaan ter wereld’

Spookrij­den­de trekkers op de A7 in Friesland na ingrijpen politie

Actievoerende boeren zijn vrijdagavond in Friesland met trekkers de rijksweg opgegaan. Meerdere trekkers reden langzaam over de A7 tussen Drachten en Heerenveen en hebben ook tegen het verkeer in gereden, laat de politie weten. Het zou gaan om een tiental trekkers.

