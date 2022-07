Op de Dam is de ‘demonstratie van de eeuw’ voor Nederlandse boeren (maar zonder boeren)

Een wereldwijde demonstratie met als middelpunt de Dam in Amsterdam. ‘Stand with the Dutch, because you’re next', staat er op de aankondiging die ‘boeren, vissers, truckers en burgers’ oproept mee te doen. Het doel is de Nederlandse boeren te steunen in hun strijd tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Het opvallende aan de demonstratie vanmiddag om 12.00 uur: er lijkt geen boerenorganisatie bij betrokken. Wie er dan wel achter de organisatie zit? De actiegroep Nederland in Verzet van Michel Reijinga, die de afgelopen twee jaar vooral bekend werd als organisator van demonstraties tegen het coronabeleid van het Nederlandse kabinet. ,,Nederland is in nood. De vlag op z'n kop”, schrijft Reijinga in een nieuwsbrief op de site van de groep.

Deze site schreef begin deze maand al hoe bij de boerenprotesten steeds vaker en meer anti-overheidsactivisten opdoken. Zij demonstreren niet alleen tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen ‘de toeslagenaffaire, het World Economic Forum en overbevolking'. De laatste weken heeft zich weer een nieuwe partij gemeld: buitenlandse alternatieve, rechtse media als Rebel News en The Counter Signal.

Nepnieuws

Beide zijn rechts-populistische onlineplatforms uit Canada en stuurden Canadese en Britse medewerkers naar Nederland om verslag te doen van de ‘Nederlandse opstand'. De verslaggever van The Counter Signal, Keean Bexte, roept de Canadese boeren en truckers op om dit weekend solidair te zijn met de Nederlandse boeren. ,,Want wat er in Nederland gebeurt, is een glazen bol voor Canada.” Ook wordt een video verspreid over de internationale demonstratie ‘voor de Nederlandse boeren'.

Bexte, met alleen al op Twitter 200.000 volgers, verspreidde de afgelopen weken vanuit Nederland ook verschillende nepnieuws-berichten. Zo retweette hij een video waarin een tank van een oplegger werd afgereden. Volgens het commentaar bij de video zouden boeren die tank hebben ingezet voor de blokkade van een distributiecentrum. Dat bleek niet te kloppen.

Verslaggevers van andere, alternatieve rechtse media doken eerder deze maand op met live stand-ups bij een uitgebrande loods van boodschappenbezorgbedrijf Picnic in Almelo. De verslaggevers vermoedden brandstichting, legden een link met het World Economic Forum en zagen een mogelijk verband met de boerenprotesten. Ook Steve Bannon, ex-adviseur van Donald Trump, besteedde aandacht aan de brand op zijn onlineplatform War Room. Picnic meldde uiteindelijk geen enkele aanwijzing voor brandstichting te hebben en stelde dat de brand mogelijk was ontstaan door kortsluiting in een van hun elektrische bezorgauto's.

Volledig scherm De brand bij Picnic. © Wouter de Wilde | WDW Foto's

De Noord-Amerikaanse onlineplatforms, die het vooral moeten hebben van donaties, besteedden de afgelopen maanden veel aandacht aan de truckerskonvooien in Canada: vrachtwagenchauffeurs die uit protest tegen coronabeleid van premier Trudeau snelwegen en binnensteden blokkeerden. Nu zouden die ‘Freedom Convoys’ het moeten opnemen voor de Nederlandse boeren. Rebel News richtte zelfs een speciale website op voor de verslaggeving over de ‘Nederlandse boerenopstand'.

Michel Reijinga, de organisator van de demonstratie van vanmiddag, rept in zijn nieuwsbrief over steun van vrijheidskonvooien uit Canada, de VS, Australië en Italië. Ook staan, volgens hem de Parallelle Samenleving en Viruswaarheid (van Willem Engel) achter de demonstratie om de boeren te steunen.

Volledig scherm Onlineflyer voor de demonstratie in Amsterdam zaterdag, van Nederland in Verzet. © Eigen foto Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Boerenorganisaties weten van niets

De boerenorganisaties in Nederland weten echter zelf van niets. LTO, Agractie en Farmers Defence Force (FDF) worden nergens genoemd door de organisaties achter de demonstratie. LTO en Agractie lieten aan onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV weten niet benaderd te zijn over de actie en er ook niet aan mee te doen. FDF reageerde niet.

Volgens Reijinga zijn FDF en Agractie wel degelijk op de hoogte. ,,Boeren zullen zeker aanwezig zijn, maar laten zich niet sturen. FDF en Agractie laten zoals altijd niets horen”, aldus Reijinga tegen Pointer. Zijn Nederland in Verzet organiseerde eerder deze maand ook een protestmars door Harderwijk, de woonplaats van stikstof-minister Christine van der Wal. Die demonstratie was voor de boeren en ‘tegen de nieuwe wereldorde'. Er kwamen ongeveer tweehonderd mensen op af.

