Oorlogsfilm De slag om de Schelde op Netflix: ‘Bizarre gedachte dat hele wereld ernaar kan kijken’

Netflix eert slachtof­fers Slag om de Schelde met drijvende legerhel­men

13 oktober DEN HAAG - Het is een eerbetoon aan de slachtoffers van de Slag om de Schelde. In de Hofvijver in Den Haag drijven deze week legerhelmen. De lichtinstallatie, Lights to Remember getiteld, is een initiatief van Netflix.