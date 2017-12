Ook vanochtend kans op gladheid

Met name in Utrecht, ’t Gooi, Flevoland en op de noordelijke Veluwe sneeuwde het even, zo meldt Weerplaza. Daarna bereikte de sneeuw ook Overijssel en het zuiden van Drenthe. In deze gebieden kan het even glad zijn, al smelt de sneeuw wel snel weer weg. Het wegdek is namelijk vrijwel overal boven het vriespunt.



Rijkswaterstaat is druk met strooien, maar het zout moet in sommige delen nog ingereden worden door het verkeer. ,,We roepen automobilisten daarom op om alert te blijven en rekening te houden met een drukke ochtendspits'', aldus Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft voor het noorden en midden ook code geel afgegeven vanwege de lokale gladheid.