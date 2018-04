Ook vandaag weer een record: warmste 8 april ooit

'Gevaarlijke' hond bijt vrouw uit Vlissingen in gezicht

14:28 Een ambulance is gisteravond rond middernacht uitgerukt naar een woning aan de Vincent van Goghlaan in Vlissingen, waar een vrouw ernstig gewond was geraakt doordat zij was gebeten door een hond. De verwondingen van de vrouw waren zo ernstig dat de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht.