Ook Tele2 moet een klant de kosten van 'gratis' telefoon terugbetalen

Tele2 moet een klant alle kosten terugbetalen die die klant heeft gemaakt voor een 'gratis' toestel. ConsumentenClaim had een rechtszaak aangespannen over het afgesloten all-in-telefoonabonnement, en heeft nu gewonnen.

De betreffende Tele2-klant krijgt 320 euro terug voor zijn LG Nexus 5, wat destijds de nieuwwaarde van het toestel was. Verder werd Tele2 veroordeeld de proceskosten te betalen.

Het all-in-abonnement was via Belsimpel bij Tele2 afgesloten. Daarbij was ten onrechte een factuur van nul euro afgegeven voor de telefoon.

Bundel

De rechter bestempelt dit als een oneerlijke handelspraktijk aangezien hiermee de wettelijke regels voor kredietverstrekking en koop op afbetaling zijn overtreden. Aanbieders verdienen het geld van de 'gratis' telefoon terug via een hoger maandelijks abonnementstarief. En als klanten niet zelf hun bundel na een of twee jaar verlengden, liep hun abonnement gewoon door tegen het oorspronkelijke hoge tarief. Dat deed Tele2 dus ook in deze zaak. Ook deze kosten moet Tele2 terugbetalen.

Directeur Stef Smit van ConsumentenClaim: ,,De rechtspraak is duidelijk: als bij de verkoop van je abonnement niet is verteld wat je voor het toestel betaalde, dan heb je recht op terugbetaling van de nieuwwaarde. Uit de uitspraak in de zaak tegen Tele2 blijkt dat het daarbij niet uitmaakt of het abonnement via een belwinkel is verkocht.''