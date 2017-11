Ook RIVM vindt GenX in drinkwater

De hoogste concentraties werden gevonden in het drinkwater van Oasen, in het gebied van de Beneden-Merwede. Daar trof het RIVM concentraties tot 30 nanogram per liter. Daarmee is het drinkwater nog altijd veilig: vanaf 150 nanogram per liter lopen consumenten volgens het RIVM gezondheidsrisico’s. In het drinkwater van Dunea en Evides zijn concentraties tot 11 nanogram per liter gevonden. ,,Het RIVM concludeert hiermee dat bij deze concentraties GenX het kraanwater overal in Nederland veilig kan worden gedronken’’, schrijft de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in een brief aan de Tweede Kamer.