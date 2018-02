Ook notaris verdachte in moordzaak huisarts

De Zuid-Limburgse notaris J.V., wiens documenten ondertekend werden door het slachtoffer, is verleden week verhoord over ‘vermeende tekortkomingen’ in de aktes, zo bevestigt zijn advocaat Eugène Rosier. Eerder heeft justitie het kantoor van de notaris al doorzocht. In de notariële papieren, onder meer een testament, werd officieel verklaard dat de 76-jarige de Nederlandse taal begreep.

Ondertekenen

Rosier bevestigt wel dat de overleden Duitse de ‘comparante’ was, degene die in persoon bij een notaris verschijnt om te ondertekenen. ,,De verdenking draait uitsluitend om onjuistheden bij het tot stand komen van de aktes", benadrukt de raadsman. ,,Voor zover cliënt weet, is hij geen medeverdachte ten aanzien van de veronderstelde moord. Het enige verband met die zaak is dat rond de vrouw in kwestie tweeënhalf jaar later blijkt dat ze mogelijk niet op natuurlijke wijze is overleden."