Ook na vandaag blijft het zonnig en lenteachtig

Gisteren en eergisteren werden regionaal al warme dagen-records gebroken en ook vandaag doet een gooi naar de warmste 17 februari sinds het begin van de metingen in 1901. De temperatuur loopt op naar 11 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuidoosten van het land.



Ook de komende periode blijft het nog zacht tot zeer zacht voor de tijd van het jaar, zo meldt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Normaal ligt de temperatuur rond de 6 graden, de komende periode zien we echter steeds de dubbele cijfers terugkeren op de thermometers.”



Alleen dinsdag en woensdag halen mogelijk de dubbele cijfers net niet in De Bilt. Later volgende week zorgt een nieuw hogedrukgebied weer voor rustig en mogelijk opnieuw zeer zonnig en zeer zacht weer. De temperaturen in de nacht blijven vrij laag met kans op vorst.