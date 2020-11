Ook Moderna komt met baanbrekend vaccinnieuws: vaccin 94.5 procent effectief

Het Amerikaanse Moderna komt op korte termijn met een coronavaccin op de markt. De farmaceut publiceerde maandagmiddag onderzoeksresultaten van de fase drie proeven, waarbij het vaccin op tienduizenden proefpersonen is getest. Daaruit blijkt dat het goed aanslaat. Medicijnwaakhond EMA is direct begonnen met een versnelde goedkeuringsprocedure.

De effectiviteit van het vaccin ligt op liefst 94,5 procent, zo blijk uit de eerste resultaten. Dat is extreem hoog: een gemiddeld vaccin heeft een effectiviteit van zo’n 50 procent. ,,Dit zijn duidelijk zeer opwindende resultaten’', zegt de vooraanstaande Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci . ,,Het wordt niet beter, 94,5 procent is uitstekend!’'

Moderna is na Pfizer de tweede Amerikaanse medicijnfabrikant die uiterst positieve testresultaten laat zien. De eerste analyse is gebaseerd op 95 proefpersonen, waarvan er 90 een placebo kregen en vijf het vaccin ontvingen. In de placebogroep traden 11 ernstige gevallen van Covid-19 op, terwijl in de andere groep niemand ziek werd. Onder de 95 proefpersonen waren 15 mensen van 65 jaar of ouder.

Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, al een voorlopige bestelling geplaatst bij Moderna. Van de 80 miljoen doses die naar Europa gaan, zijn er iets meer dan drie miljoen bestemd voor Nederland.

Nieuwe vaccintechniek

Moderna is na landgenoot Pfizer de tweede farmaceut die de laatste testresultaten heeft geopenbaard en nu een marktaanvraag kan gaan doen. Dat het vaccin van Moderna goed werkt, is voor deskundigen geen verrassing. Zo liet Fauci al na de doorbraak van Pfizer doorschemeren dat Moderna waarschijnlijk snel zou volgen.

Beide farmaceuten maken immers gebruik van dezelfde techniek: door middel van mRNA krijgt het lichaam via de injectie bouwstenen om afweer tegen het virus te creëren. Een doorbraak: niet eerder lukte het farmaceuten om op zo’n grote schaal met mRNA-techniek vaccins te te ontwikkelen. Grote voordeel is de veiligheid - er wordt immers geen gebruik gemaakt van een bestaand virus - en de mogelijkheid om in grote hoeveelheden te produceren. Nadeel is de logistiek: mRNA-vaccins moeten onder extreem koude temperaturen - tot wel 80 graden onder nul - worden bewaard. Daarmee is het vaccin relatief duur.

Versnelde marktaanvraag

Het is nog niet bekend wanneer het Moderna-vaccin beschikbaar is voor Nederland en hoeveel doses er in de eerste batches zitten. Minister De Jonge (volksgezondheid) liet eerder al doorschemeren begin 2021 te willen starten met vaccineren in Nederland.

Het EMA - het Europees Geneesmiddelen Agentschap - is maandag al begonnen met een rolling review van de cijfers van Moderna, laat het in een reactie weten. Op die manier kan de marktaanvraag voor Europa worden versneld.