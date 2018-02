'Ook mensen zonder EHBO-diploma moeten AED gebruiken'

Ziekteverzuim kost zorgsector half miljard

6:49 Sinds het vorige kabinet in 2012 grootschalige bezuinigingen en hervormingen in de zorg aankondigde, is het ziekteverzuim sterk gestegen. Bijna 6 procent van verpleegkundigen, therapeuten, artsen, psychologen en ander zorgpersoneel zat vorig jaar ziek thuis. Dat is 16 procent meer dan in 2013, meldt dagblad Trouw.